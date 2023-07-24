تدخُّل جراحي ناجح بمستشفى جنوب القنفذة العام يُنقذ مريضًا من نزيف بجدار المثانة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 6:19 مساءً

‎تمكَّن فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة العام من إجراء تدخُّل جراحي ناجح لمريض، يبلغ من العمر 23 عامًا، أُحضر للطوارئ، وبعد الكشف عليه اتضح وجود نزيف بالمثانة؛ فتم عمل الفحوصات الإشعاعية التي أثبتت وجود كتلة دم متحجرة ملتصقة بجدار المثانة الأيمن؛ فتم تنويم المريض، والتعامل الطبي مع حالته، وإعطاؤه الأدوية والمحاليل اللازمة لوقف النزيف. وثم تم بفضل الله إدخاله العمليات لاستخراج الكتلة الدموية باستعمال القسطرة، وتم شفطها بنجاح دون مضاعفات، وغادر المستشفى بصحة جيدة، وأُعطي مواعيد للمتابعة. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى جنوب القنفذة أجرى 1219 عملية جراحية خلال النصف الأول من عام 2023.

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