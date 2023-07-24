انت الان تتابع خلال معسكر كرواتيا.. الاتفاق يخسر مواجهة "لوكوموتيفا " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 6:46 مساءً

ضمن معسكره التحضيري في كرواتيا، والذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري، خسر فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، «0-1»، أمام لوكوموتيفا الكرواتي، اليوم الاثنين، على ملعب سفيتي مارتن، في رابع مبارياته التجريبية. هدف المباراة الوحيد جاء خلال مجريات الشوط الأول ولم تفلح تعديلات المدرب الإنجليزي "جيرارد" في تغيير النتيجة، حيث انتهت المباراة لصالح الفريق الكرواتي، بنتيجة الشوط الأول ذاتها.

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