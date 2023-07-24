انت الان تتابع وزير الحج والعمرة يعين "الشنقيطي" مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 7:12 مساءً

‫ أصدر وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتعيين محمود بن محمد الشنقيطي مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة. ويعد "الشنقيطي" من الكفاءات السعودية التي تتميز باكتسابها خبرات عملية واسعة ومتنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث يحمل درجة البكالوريوس في الإعلام من جامعة الملك عبدالعزيز والدبلوم العالي في الإذاعة والتلفزيون، ولديه خبرات تتجاوز 16 عامًا في المجال الإعلامي. تدرج في العمل في عدة قنوات تلفزيونية أبرزها مجموعة MBC كمنتج برامج ومذيع ومراسل تلفزيوني والتحق بالعمل الحكومي ضمن فريق إطلاق برامج رؤية 2030 بوزارة المالية، وتولى فيها عدة مناصب قيادية وإدارية إضافة إلى رئاسة وعضوية عددٍ من الفرق واللجان ذات العلاقة. وكان آخرها مستشارًا لمحافظ هيئة الحوكمة الرقمية ثم رئيسًا لقطاع التواصل والإعلام بشركة كدانة للتنمية والتطوير "إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة". و"الشنقيطي" حاصل على عديد الشهادات والبرامج التدريبية منها برامج تطوير القادة وبرامج القيادة الإدارية والتخطيط التنفيذي وغيرها من الشهادات التدريبية.

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