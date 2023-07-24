وكيل محافظة العرضيات يناقش كيفية تحسين سد وادي قنونا

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محمد بن مسعود - الدمام - ترأس وكيل محافظة العرضيات عبيد بن سيف العتيبي اليوم اجتماعًا؛ لمناقشة سد وادي قنونا وكيفية تحسينه للصورة المأمولة وتطويره.

كما ناقش مع إدارة الدفاع المدني السلامة المدنية لمرتادي السد بحضور مدير مكتب فرع وزارة المياه والبيئة والزراعة، ومدير الدفاع المدني بالمحافظة، ومدير مكتب الشركة الوطنية للمياه.

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