انت الان تتابع استعدادًا للمشاركة في بطولة كوتيف الدولية.. أخضر 18 يواصل تدريباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 7:36 مساءً

واصل المنتخب السعودي لسن 18 عامًا لكرة القدم ، اليوم الاثنين ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا، والمقام تحضيرًا للمشاركة في بطولة كوتيف الدولية، المقرر انطلاقها في السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري. وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجوانب التكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة. ويواصل الأخضر يوم غدٍ الثلاثاء تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر استعدادًا للمشاركة في بطولة كوتيف الدولية.. أخضر 18 يواصل تدريباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.