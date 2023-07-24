شكرا لقرائتكم استئصال ورم نادر لمريضة بمستشفى الملك فهد بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن فريق طبي جراحي متخصص في مستشفى الملك فهد بجدة من إنهاء معاناة امرأة مصابة بورم نادر جدًا وقريب من الأوعية الدموية.

تفاصيل العملية

وأوضحت صحة جدة، أن المريضة حضرت للعيادة بعد تحويلها من عيادة الغدد الصماء، وتم إجراء المزيد من الفحوصات اللازمة لها، حيث أظهرت الأشعة وجود مرض “إنقليومو” والذي يُعد من الأورام النادرة جدًا حدوثها في حالة واحدة من كل مليون شخص.

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وتمت العملية بنجاح، حيث تم استئصال كامل الورم في عملية استغرقت 4 ساعات، جرى بعدها نقل المريضة إلى العناية المركزة ومن ثم إلى قسم التنويم وحظيت المريضة بعناية فائقة حتى تحسنت حالتها الصحية وغادرت المستشفى وهي الآن بحالة صحية جيدة.

أطباء من تخصصات مختلفة

وشارك في العملية أطباء من تخصصات مختلفة في مجال القلب والتخدير والعناية المركزة وجراحة الأوعية الدموية، بوصفها من العمليات عالية الخطورة لوقوع الورم في منطقة خطرة عند تفرع الشريان السباتي، وهي منطقة مليئة بالأوعية الدموية والأعصاب.