شكرا لقرائتكم قصة نجاح عايش السفياني في إنتاج العسل الطائفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى عايش السفياني قصة عمله في مجال إنتاج عسل النحل الطائفي الشهير، مشيرًا إلى أنه يمتلك أكثر من 600 خلية نحل بلدي.

ورث المهنة عن والده

وأضاف النحال البالغ من العمر 55 عامًا خلال لقائه مع قناة الإخبارية، الوالد محب للنحل، وعملت معه منذ بداية شبابي، وطورت العمل بمرور الوقت، موضحًا أنه ورث هذه المهنة عن والده ويعمل بها منذ ما يقارب 37 عامًا.

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ولفت السفياني إلى أن أكثر إنتاجه من العسل الصيفي، وعسل السدرة، وعسل الطلحة، وغيرها.

العسل الطائفي

في سياق متصل، اشتهر مركز الشفا في منطقة الطائف منذ القدم بتربية النحل وإنتاج العسل الطائفي الشهير، ويرجع ذلك لكثافة الأشجار في بني عمر، حيث الطبيعة البكر التي تناسب النحل.