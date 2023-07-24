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إخماد حريق في محطة محروقات في دومة الجندل ولا إصابات

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الرياض - محمد الوسيري - نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في مدينة دومة الجندل، في السيطرة على حريق في محطة محروقات.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: الدفاع المدني بدومة الجندل يخمد حريقًا في محطة محروقات، ولا إصابات.

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ولفت المدني إلى أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن حادث الحريق.

ونشر المدني لقطات مصورة توثق الحادث، وتعكس جهود رجاله في مباشرة الحوادث الخطرة والقيام بمهامهم على أكمل وجه.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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