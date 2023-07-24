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الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على ثبوت الاستقلالية وعدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

استحقاق المعاش

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال: هل الحساب التجاري عن طريق وثيقة العمل الحر بمصرف الراجحي يؤثر على الضمان الاجتماعي؟

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بدوره، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر موقع تويتر، وأكد أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر ما لم يتجاوز الحد المانع عند دارسة نتيجة الأهلية.

ثبوت الاستقلالية

في السياق ذاته، سأل مواطن آخر، قائلاً: أنا فتحت حسابًا تجاريًا في الراجحي، ووضعت الحد مرة عالي، هل أسقط من الضمان؟

من جانبه، رد حساب العناية بالمستيفيدين التابع للوزارة قائلا: يجب على المستفيد تحديث البيانات وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني خلال (15) يوماً من حدوث التغيير، وللوزارة إعادة تقييم الاستحقاق.

وأضاف: يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على ثبوت الاستقلالية وعدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.