اخبار السعوديه

أبشر: لا تتجاوبوا مع أي رسائل تطلب معلومات شخصية أو مال

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شكرا لقرائتكم أبشر: لا تتجاوبوا مع أي رسائل تطلب معلومات شخصية أو مال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت منصة أبشر من التجاوب مع أي رسائل إلكترونية تطلب أي معلومات شخصية أو سداد مبالغ مالية.

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ونصحت المنصة بتجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منك أي معلومــــات شـخصية أو توجهك لاستخدام روابط سداد مبالغ مالية.

وشددت أبشر على أهمية استخدام المنصة عن طريق الرابط WWW.ABSHER.SA أو عبر التطبيقات الرسمية للمنصة.

MO Nasa

MO Nasa

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