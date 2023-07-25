شرطة حائل تقبض على شخص لإطلاقه النار في الهواء

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة منطقة حائل على مواطن؛ ظَهَر في محتوى مرئي وهو يُطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته في مكان عام مُعرِّضًا حياة الآخرين للخطر. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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