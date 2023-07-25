انت الان تتابع الشباب يفتح ملف مواجهة النصر.. في بطولة كأس الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - واصل لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم تدريباتهم، اليوم الاثنين، بعد أن تمتعوا براحة لمدة 3 أيام، عقب ختام المعسكر الخارجي في النمسا، ضمن التحضيرات للموسم الرياضي الجديد.

ويكثف أبيض العاصمة تدريباته، قبل المغادرة إلى الطائف للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، التي يستهلها بمواجهة النصر، الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبهما الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يفتح ملف مواجهة النصر.. في بطولة كأس الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.