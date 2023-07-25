الجزائر تعلن ارتفاع عدد الوفيات إلى 34 شخصًا بينهم جنود بسبب حرائق الغابات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 8:30 مساءً

أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر، الاثنين، أن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تجتاح مناطق بالبلاد ارتفع إلى 34، من بينهم 10 جنود، في ظل موجة حارة تشهدها منطقتا شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، وفقًا لسكاي نيوز عربية. وتفصيلاً، قالت السلطات إن نحو 8 آلاف من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق وفتحت تحقيقًا قضائيًا للوقوف على الأسباب، فيما أوضحت وزارة الداخلية أنها تواصل عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة، حيث أجلي نحو 1500 شخص حتى الآن. وتجتاح شمال إفريقيا موجة حر كبيرة، وسجلت المنطقة درجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية في بعض بلدات تونس التي اجتاحت فيها حرائق الغابات بلدة ملولا الحدودية. وقال شهود لـ"رويترز"، إن الحرائق التي اندلعت في مناطق جبلية وصلت إلى منازل بعض السكان في البلدة، وأجبرت مئات العائلات على الفرار. وقال مسؤول في الحماية المدنية إنه جرى إجلاء مئات من سكان البلدة في قوارب صيادين وسفن خفر السواحل.

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