"الأرصاد" تنبه المدينة المنورة من رياح نشطة وأتربة مثارة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على الحناكية والمهد ووادي الفرع وخيبر.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحًا من اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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