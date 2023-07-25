انت الان تتابع "كراني" لأهل "الشرقية": استعدوا للقُبَّة الحرارية.. أكْثِروا من السوائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يوليو 2023, 9:56 مساءً

نصح خبير الأرصاد الجوية حسن كراني سكان المنطقة الشرقية بالاستعداد لارتفاع درجات الحرارة، ولما وصفه بـ"القُبَّة الحرارية"، وبالإكثار من شرب السوائل. وكتب كراني عبر حسابه بتويتر: "يا أهل الشرقية، استعدوا للقُبَّة الحرارية التي تساعد في استمرار ارتفاع الحرارة الأيام القادمة". وأضاف: "سجلت الأحساء (51 مئوية في الظل)، فكم كانت تحت أشعة الشمس (+5م أم + 7م أم + 9م)؟! الله يعلم ذلك". وأوضح: "إذا سجلت العاصمة (46م) فلا يعني ذلك أنها (46م)، بل نضيف رقمًا بناء على الموقع وخطَّي الطول والعرض". واختتم تغريدته بـ"أكْثِروا من السوائل".

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