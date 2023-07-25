السعودية تعرب عن بالغ حزنها لما نتج من ضحايا لحرائق الغابات بالجزائر

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن المملكة العربية السعودية لما نتج عن اندلاع حرائق الغابات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من وفيات ومصابين.

وأكدت الوزارة وقوف السعودية وتضامُنها التام مع الجزائر وشعبه الشقيق في هذا المصاب الجلل، مُعبِّرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأُسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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