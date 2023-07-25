انت الان تتابع 8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وموجة حارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان).

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد أتربة مثارة على الدرب وبيش وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الرياض موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.