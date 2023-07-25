شكرا لقرائتكم 2000 ريال غرامة عبور المارة من أماكن غير مخصصة للمشاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المختص بالسلامة المرورية صالح الغامدي، قيمة الغرامات التي يتم فرضها على المشاة في حال عبورهم من أماكن غير مخصصة لهم.

عبور الطرق السريعة خطر

وقال الغامدي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: عبور المشاة في أي خط سريع يعتبر مخالفة، والغرامة تتراوح من 1000 إلى 2000 ريال، لأن العبور بتلك الطريقة يعرضهم للخطر.

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أما فيما يخص قائد المركبة، أكد الغامدي أن عليه أن يحترم خطوط المشاة وترك مسافة لا تقل عن مسافة متر عن تلك الخطوط لتكون الأولوية لعبور المشاة.

عبور المشاة

وتابع المختص بالسلامة المرورية، بعض السائقين ليس لديهم وعي باحترام عبور المشاة، وحتى نكون منصفين فإنه بالمقارنة بالسنوات السابقة نجد أننا نتقدم يوم بعد يوم، ونحن في المسار الصحيح لكن نحتاج أن نعجل في هذا المسار.

وأردف: بعض المشاة يعرضون حياتهم للخطر، فهناك من يستسهل ويعبر الطرق من غير الأماكن المخصصة للمشاة. لافتًا إلى أن أكثر من يرتكبون هذه المخالفة من الوافدين.