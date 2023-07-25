شكرا لقرائتكم خلود المانع أول سعودية بمنصب سيناتور في المنتدى العالمي للاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد المنتدى العالمي للاستثمار وريادة الأعمال (WBAF)، التابع لمجموعة العشرين G20، تعيين الدكتورة خلود المانع كأول شخصية سعودية في منصب سيناتور كممثل للمملكة العربية السعودية.

تعيين أول سعودية بمنتدى الاستثمار العالمي

وقالت الدكتورة خلود، عبر تغريدة لها بموقع تويتر: “تشرفت بتعييني كأول شخصية سعودية في منصب سيناتور في المنتدى العالمي للاستثمار وريادة الأعمال (WBAF) التابع لمجموعة العشرين G20 كممثل لبلادي”.

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وصُنفت الدكتورة السعودية خلود المانع المتخصصة في التحول الرقمي، ضمن قائمة أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وعلم البيانات، إذ حلت بالمرتبة الرابعة ضمن العشرة الأكثر تأثيرًا.

أفضل المؤثرين حول العالم

وشددت خلود المانع على حرصها على تقديم محتوى جيد عبر منصة تويتر، موضحة أنها تقوم بمتابعة لحظية لآخر الأخبار والمستجدات والدراسات والأبحاث والاختراعات والابتكارات التي تتعلق بالتقنية ومجال تخصصها.

بعدها تقوم بتداول المعلومات المستجدة مع أهم وأبرز الخبراء بالعالم، لافتة إلى أنها وحينما تصل إلى قناعة بأهمية المحتوى سواء كان دراسة أو خبرًا أو تقريرًا أو إحصائيات، تقوم بنشرها عبر حساباتها الشخصية ليستفيد من المحتوى أكبر عدد من المتابعين، وفق قولها.

تمثيل المرأة السعودية

وأوضحت خلود المانع، في تصريحات سابقة لقناة “العربية”، أنها سعيدة بتمثيل المرأة السعودية، ومساهمتها في إعادة صياغة مفهومها بالنسبة للعالم، وإثبات ما تتحلى به السيدة في المملكة من تطور وقدرة على التفوق عالميًّا في مجالات غاية في الدقة مثل الذكاء الاصطناعي.

كما أشارت إلى أن عدد المؤثرين عالميًّا في مجال الذكاء الاصطناعي محدود، وذلك رغم أهمية هذا التخصص الذي أصبح هو التوجه الذي تنتهجه كل دول العالم، سواء من حيث الاستثمار والتطوير.

اقتحام مجال الذكاء الاصطناعي

وأكدت أن الحديث عن مجال الذكاء الاصطناعي سيصبح غدًا الأكثر تصدرًا للاهتمامات العالمية، حيث سيكون عنوان أغلب اللقاءات والندوات والمؤتمرات المتخصصة بالعالم.

يذكر أن خلود المانع من القلائل المتخصصين في التحول الرقمي بالسعودية، ذاك المجال الذي يشمل كلًّا من تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والمدن الذكية والروبوتات.