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شكرا لقرائتكم الأرصاد: رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الـ7 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على الحناكية والمهد ووادي الفرع وخيبر.
تفاصيل الحالة
وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحًا من اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
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على صعيد آخر، أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن أعلى درجة حرارة سجلت بالسعودية في فصل الصيف كانت 51 درجة مئوية في الظل على محافظة الأحساء.
ارتفاع درجات الحرارة
وأضاف القحطاني في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في هذه المعدلات الفترة المقبلة بواقع 48 لـ 49 مئوية، خاصة مع تأثر مناطق السعودية بما يسمى “رياح الهند الموسمية” التي عادة ما تساهم في ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى أن شهر أغسطس أصبح على الأبواب والذي يعد أعلى شهور الصيف حرارة بالسعودية، متوقعًا أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة مع حركة لنشاط الرياح السطحية ما يؤدي لإثارة الأتربة على بعض مناطق السعودية.