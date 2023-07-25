شكرا لقرائتكم السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن السعودية لما نتج عن اندلاع حرائق الغابات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من وفيات ومصابين.

تضامن تام

وأكدت الوزارة وقوف السعودية وتضامُنها التام مع الجزائر وشعبه الشقيق في هذا المصاب الجلل، مُعبِّرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأُسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أفادت في وقت سابق، بأن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تجتاح مناطق بالبلاد ارتفع إلى 34 بينهم 10 جنود في ظل موجة حارة تشهدها منطقتي شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.

جهود إخماد الحرائق

وأردفت السلطات: إن نحو ثمانية آلاف من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق بالجزائر.

وذكرت وزارة الداخلية أنها تواصل عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة.