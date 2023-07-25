اخبار السعوديه

توقعات بنقلة نوعية لـ السوق المالية خلال الفترة المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم توقعات بنقلة نوعية لـ السوق المالية خلال الفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المحلل المالي حسن الأحمري، أن تشهد السوق المالية في نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة.

مجموعة تداول

وقال الأحمري في لقاء له مع قناة الإخبارية: إن عمولة التداول ليست الدخل الرئيس لمجموعة تداول، مشيرًا إلى أنها حققت أرباحًا تصل إلى نصف مليار.

قد يهمّك أيضاً

21 قتيلًا حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى بالهند
إحباط تهريب 80 كيلو من القات في جازان

وأضاف: هناك إعادة هيكلة حدثت قبل سنتين وذلك قبل الإدراج، والأمر سينعكس بشكل إيجابي بعد 3 سنوات.

السوق المالية

وأوضح المحلل المالي أن الشركة مستقرة وحققت أرباحًا عديدة جيدة تصل إلى نصف مليار، ولكن الوقت الحالي هي مرحلة انتقالية، ومن المتوقع أن يكون هنالك نقلة نوعية للسوق المالية خلال الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا