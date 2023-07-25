"الأرصاد": تستمر درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن تستمر درجات الحرارة العظمى مرتفعةً على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من المنطقة الوسطى، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتَي جازان وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة؛ قد تتخللها سحبٌ مُمطرة على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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