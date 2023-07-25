الحرائق تخلف 34 قتيلاً بالجزائر وتتسبّب في إجلاء سكان بتونس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 5:22 صباحاً

تجتاح موجة من الحر دول شمال إفريقيا مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في الجزائر وتونس، وأسفرت حرائق غابات عنيفة ما زالت مشتعلةً في شمال شرق الجزائر عن مقتل 34 شخصاً على الأقل؛ بينهم عشرة عسكريين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. وقالت وزارة الدفاع من جانبها، إن النيران حاصرت الجنود أثناء إجلائهم من بني كسيلة في محافظة بجاية الشرقية برفقة سكان القرى المجاورة. في تونس المجاورة، في منطقة طبرقة الحدودية في الشمال الغربي، اندلعت حرائق خطيرة مجدداً، الإثنين، بالقرب من منطقة دمّرتها النيران الأسبوع السابق.. وتمكّن فريق من وكالة فرانس برس من رصد أضرار جسيمة بالقرب من نفزة، على بُعد 150 كلم إلى الغرب من تونس العاصمة، حيث تدخلت مروحيات وقاذفات ماء. وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي؛ أن "نحو 300 من سكان قرية ملولة تمّ إجلاؤهم عن طريق البحر" كإجراءٍ احترازي من جرّاء هبوب رياح قوية تؤجّج الحرائق. وقال المتحدث باسم الحماية المدنية معز طريعة؛ لوكالة فرانس برس "تمّ نقلهم الى مراكز استقبال في طبرقة أو إسكانهم مع أقاربهم".

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