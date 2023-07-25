انت الان تتابع اعتماد نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي الجديد في كلية الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 5:32 صباحاً

وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على ما رفعه مجلس كلية الحرم من اعتماد نظام الفصلين الدراسيين وما يحققه من تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين. وبيّن أن هذا القرار جاء في إطار حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين. وفي الختام رفع السديس شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما والمنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين، وطلبة العلم.

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