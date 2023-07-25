أمانة الرياض: "إنجاز 30%" من طريق الجنادرية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 5:34 صباحاً

أكّدت أمانة منطقة الرياض أن نسبة إنجاز أعمال تأهيل وتطوير طريق الجنادرية، بلغت 30%. وشملت أعمال تأهيل وتطوير الطريق تهيئة الأرصفة الخاصة به وتركيب أعمدة الإنارة وأعمال السفلتة اللازمة. ونوّهت إلى أن أعمال التأهيل ستستمر لتحسين تجربة التنقل، وتعزيز مستوى السلامة المرورية وتوفير قيادة آمنة في المدينة.

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