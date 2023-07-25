معرّضاً حياة الآخرين للخطر.. القبض على شخص أطلق النار في الهواء بحائل

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محمد بن مسعود - الدمام - ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على مواطن ظهر بمحتوى مرئي يُطلق النار في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته معرّضاً حياة الاخرين للخطر.

وقالت الشرطة، جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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