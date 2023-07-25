انت الان تتابع في أكثر من 350 تخصصاً.. بدء التقديم على 11.5 ألف وظيفة تعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 5:43 صباحاً

بدأ صباح اليوم الثلاثاء، التقديم على 11.551 ألف وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في أكثر من 350 تخصصاً في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات". وذكرت وزارة التعليم أن التقديم على الوظائف المعلنة ينتهي يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ؛ الموافق 30 يوليو 2023م الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحدّدة للوظائف. وأكّدت أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية. للاطلاع على مزيد من التفاصيل والتخصصات المتاحة يمكنكم زيارة بوابة وزارة التعليم على الرابط الإلكتروني: https://www.moe.gov.sa/ar/hr/Pages/default.aspx

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