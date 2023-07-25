انت الان تتابع القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفًا استغل الرواسب دون ترخيص في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 5:58 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك. وأوضحت أنه تم ضبط آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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