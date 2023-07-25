"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث في Apple

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا "عالي الخطورة جدًّا"، بخصوص التحديثات الأمنية في منتجات "Apple".

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم بتنفيذ تعليمات برمجية وحجب خدمة DOS ورفع الصلاحيات.

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