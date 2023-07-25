انت الان تتابع إفطار صائم ونقل وإهداءات..7 أيام مع أبرز الخدمات المقدمة بالحرم النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 7:43 صباحاً

كشفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن التقرير الأسبوعي لأبرز الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي خلال الفترة من ١٤٤٤/١٢/٢٨ إلى ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ وأوضحت الوكالة، عبر حسابها على "تويتر"، أن إجمالي عدد المصلين والزائرين خلال تلك الفترة بلغ (٧,٥٣٦,٧٣٧) مصلياً وزائراً، وعدد المستفيدين من السلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- بلغ (٤٩٦,٥٥٣). وبينت أن عدد المستفيدين من الصلاة في الروضة (رجال) بلغ (١٣٣,٩٥٧) مستفيداً، (١٢٣,٣٠١) مستفيد من الصلاة في الروضة (النساء). وتابعت: "(20.038) مستفيداً من المواقع المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، و(٤١,٦٦٠) مستفيداً من الدروس العلمية، و(٢٦,٦٧٥) مستفيداً من الإرشاد المكاني، (١٠٢,٨٥٩) مستفيداً من النوعية الميدانية. وأردفت: "استفاد من الإرشاد الديني (26675) مستفيداً، و(۷,۳۹۷) مستفيداً من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و(١٤,٨٠٨) مستفيدين من التواصل باللغات، و(18050) مستفيداً من المكتبات. ووفق إنفوجراف الوكالة المعلوماتي، استفاد (5753) مستفيداً من المعارض والمتاحف، (٧٢,٦٧٢) عبوة ماء زمزم تم توزيعها، كما وزعت (55825) وجبة إفطار صائم، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات النقل (159,916) مستفيداً، و(٦٢,٧٢٨) مستفيداً من التوزيع والإهداءات.

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