"أبشر" تُحَذّر من رسائل البريد الإلكتروني الراغبة في معلومات شخصية أو مَبالغ مالية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 7:47 صباحاً

تنوه منصة "أبشر" بأهمية عدم التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب أي معلومات شخصية أو سداد مبالغ مالية. وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "#لا_يستغلونك.. تجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منك أي معلومات شخصية أو توجهك لاستخدام روابط سداد مبالغ مالية". وشددت "أبشر" على أهمية استخدام المنصة من خلال الرابط www.absher.sa، أو عبر التطبيقات الرسمية للمنصة.

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