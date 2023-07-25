دعوة من "الحج" للالتزام بأداء العمرة في التاريخ والوقت المحددين للتصريح

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى أهمية الالتزام بأداء العمرة في الوقت والتاريخ المحددين.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تقول: "معتمرون ملتزمون؛ ضيف الرحمن.. نأمل منك الالتزام بأداء العمرة في التاريخ والوقت المحددين لك في التصريح"، شاكرة لضيوف الرحمن وعيهم والتزامهم بالتعليمات.

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