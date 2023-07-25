شكرا لقرائتكم موجة حارة على الشرقية والرياض حتى المساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من موجة حارة على الشرقية والرياض، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر” أن الموجة الحارة في الرياض تؤثر على الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض ورماح، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر.

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أما في المنطقة الشرقية فتؤثر على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تستمر درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية.