شكرا لقرائتكم صندوق الاستثمارات يعيد تطوير وصياغة منظومة الاقتصاد الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الكاتب والإعلامي خالد الربيش أن صندوق الاستثمارات لا يُقبل على أي استثمار جديد إلا بعد التأكد من جدواه الاقتصادية، حيث أدركت اللجان المتخصصة في الصندوق أهمية الاهتمام بقطاعي الأغذية والزراعة، وتحديداً تمور المدينة المنورة.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “الاستثمار المربح”: “من هنا قرر الصندوق ضخ أمواله في تأسيس شركة «تراث المدينة»، التي تهدف إلى القيام بدور رئيس في تحسين جودة الإنتاج، ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة في المنطقة.

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وتابع الكاتب “ويستنير الصندوق في استراتيجية عمله بأهداف رؤية 2030 وتطلعاتها، التي وعدت بإعادة صياغة منظومة الاقتصاد الوطني، وتطويرها على أسس وثوابت تتمتع بالاستدامة”… وإلى نص المقال:

مهمة تعزيز الدخل القومي

يواصل صندوق الاستثمارات العامة أداءه المميز، في مهمة تعزيز الدخل القومي للمملكة، باعتباره المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد الوطني، ويعتمد الصندوق في أداء مهمته على تطوير قطاعات استراتيجية محددة، وتنمية وتعظيم أثر استثمارات ذات جدوى عالية عبر ضخ أمواله في تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة، تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهدين الإقليمي والعالمي.

ويستنير الصندوق في استراتيجية عمله بأهداف رؤية 2030 وتطلعاتها، التي وعدت بإعادة صياغة منظومة الاقتصاد الوطني، وتطويرها على أسس وثوابت تتمتع بالاستدامة.

قطاع الأغذية والزراعة

ولا يُقبل صندوق الاستثمارات على أي استثمار جديد إلا بعد أن التأكد من جدواه الاقتصادية، حيث أدركت اللجان المتخصصة في الصندوق أهمية الاهتمام بقطاعي الأغذية والزراعة، وتحديداً تمور المدينة المنورة، ومن هنا قرر الصندوق ضخ أمواله في تأسيس شركة «تراث المدينة»، التي تهدف إلى القيام بدور رئيس في تحسين جودة الإنتاج، ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة في المنطقة.

وتعتبر تمور العجوة من بين أجود أنواع التمور حول العالم، لما تتميز به من فوائد غذائية وصحية عالية، كما تعد مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية، مثل الألياف والبروتين، وتتميز بخصائص طبيعية، مثل مضادات الأكسدة، كما أن لتمر العجوة ارتباطاً رمزياً ودينياً وتراثياً لدى العالم الإسلامي، ولزوار المدينة المنورة بشكل خاص.

مستهدفات تراث المدينة

وتستهدف الشركة الجديدة تسويق منتجات تمور العجوة محلياً ودولياً، إضافة إلى المساهمة بتوزيع أصناف التمور الأخرى، بما يلبي الطلب المتزايد عالمياً على منتجات التمور، كما تسهم في تطوير الزراعة المستدامة في منطقة المدينة، عبر الاستعانة بالخبرات العلمية، وتبني أفضل التقنيات الزراعية الحديثة، وهو ما يساعد على زيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور، ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وهي أهداف تندرج تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

اتجاه الصندوق لتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الأغذية والزراعة، ليس جديداً، وإنما سبق له المساهمة في شركات زراعية عدة، من ضمنها الشركة السعودية للقهوة التي تهدف إلى الارتقاء بالبن الخولاني السعودي، وشركة “تطوير منتجات الحلال» التي تهدف إلى الاستثمار في قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”.