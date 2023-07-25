شكرا لقرائتكم %20 زيادة لواردات السعودية في مايو بـ 67.7 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع واردات السعودية من السلع بنسبة 20.9% أو 11.7 مليار ريال في مايو 2023 لتسجل 67.7 مليار ريال.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، سجل الميزان التجاري السلعي فائضًا بقيمة 29 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 87 مليار ريال فائض في الشهر المماثل من 2022.

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وأشارت البيانات إلى تراجع صادرات السعودية النفطية بواقع 43.5 مليار ريال أو 37.7% في مايو، لتهبط إلى 72 مليار ريال.

فيما انخفضت الصادرات السعودية السلعية بنسبة 32.1% في مايو الماضي على أساس سنوي، إلى 97.1 مليار ريال، قياسًا على 143 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق.