انت الان تتابع خدمة وتحقيق إيرادات.. "منشآت" تصدر تقريراً متخصصاً عن ريادة الأعمال الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
25 يوليو 2023, 8:35 صباحاً
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ضمن سلسلة تقاريرها المتخصصة، تقريراً بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية: خدمة المجتمع وتحقيق الإيرادات" باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بهدف تسليط الضوء على ريادة الأعمال الاجتماعية والتعريف بها؛ حيث تستخدم هذه المنشآت نموذج عمل تجاري لحل التحديات الاجتماعية بطريقة مبتكرة ومستدامة مع تحقيق الإيرادات، كما يوضح التقرير تميز المشاريع الريادية الاجتماعية، التي تقع بين المؤسسات الخيرية غير الهادفة للربح، والمشاريع التجارية.
واستعرض التقرير الخطوات اللازمة والمتطلبات الأساسية لرائد الأعمال الراغب في تأسيس منشأة اجتماعية، بدءاً من الفكرة وإطلاق المنتج التجريبي وحتى التوسع، كما تضمن التقرير حوارات مع خبراء في مجال الاستدامة، إضافة إلى قصص نجاح لرواد أعمال من أصحاب المنشآت الاجتماعية، متضمناً حواراً مع مؤسس أحد المشاريع المتخصصة في الزراعة ورقمنة التشجير، إضافة إلى مؤسس مشروع لتوفير القرآن الكريم للمكفوفين من جميع أنحاء العالم.
وسلّط التقرير الضوء على نماذج أعمال للمنشآت الاجتماعية مع التركيز على أبرز ثلاثة نماذج لاقت وحققت أرباحاً مادية خلال الفترة الماضية، فيما استعرض الجهود المقدمة في المملكة لدعم نمو واستدامة المنشآت الاجتماعية من توفير حاضنات ومسرعات أعمال وتقديم البرامج التدريبية والتعليمية.
يُذكر أن تقرير ريادة الأعمال الاجتماعية يأتي ضمن سلسلة التقارير المتخصصة التي تصدرها "منشآت" بشكل دوري، حيث تناولت التقارير السابقة مواضيع وقطاعات تهم رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين بريادة الأعمال في المملكة، وكان آخرها تقرير متخصص بعنوان "دليل التواصل الفعّال" و"استقطاب الكفاءات للمنشآت" وغيرها، وتضمنت التقارير معلومات مهمة لرواد الأعمال في قطاعات متخصصة، وأدلة مرجعية، إلى جانب حوارات مع خبراء وقصص نجاح مختلفة.
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