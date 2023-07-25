الحملات الميدانية المشتركة تضبط 34 مخالفة منوّعة بجدة التاريخية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 8:37 صباحاً

نجحت اللجنة الميدانية المشتركة بمنطقة جدة التاريخية، أمس، في ضبط 34 مخالفة تنوّعت ما بين مخالفات لنظام العمل والتوطين وأخرى لنظام وزارة التجارة، ضمن الحملات الميدانية اليومية للقضاء على المخالفات ومحاربة الظواهر السلبية في المنطقة. وأكّدت اللجنة حرصها على تكثيف الرقابة على جميع المنشآت المخالفة، وتطبيق أشد العقوبات والرفع بتقارير دورية عن الجولات المستمرة للتثبّت من تطبيق كافة التدابير اللازمة، مشددة على ضرورة التقيُّد بالأنظمة وتطبيق الاشتراطات، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بمنطقة جدة التاريخية. جديرٌ بالذكر أن اللجنة الميدانية المشتركة تضم كلاً من وزارة الثقافة ممثلة في برنامج جدة التاريخية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، إضافة إلى شرطة محافظة جدة والدفاع المدني وشركة المياه الوطنية وشركة الكهرباء السعودية.

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