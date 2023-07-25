القبض على مقيم يمني بالرياض لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

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محمد بن مسعود - الدمام - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكداً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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