انت الان تتابع 5 أسباب تجعل الأحساء أشد مدن المملكة حرارة.. العلة في توضيح لـ "المسند" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، عن السبب الذي يجعل من محافظة الأحساء، المحافظة الأشد حرارة عن غيرها من المدن السعودية.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "يعد إقليم الأحساء الجغرافي أشد المواضع الجغرافية السعودية حراً في فصل الصيف (يونيو - يوليو - أغسطس)، مرجعاً العلة الجغرافية والجوية، إلى خمسة أسباب.

وعن الأسباب، بيّن أن أولها "بُعد الأحساء النسبي عن المسطحات المائية البحرية الملطفة لدرجة الحرارة، وعلى هذا تُعد إقليماً صحراوياً جافاً"، كما أن "سيادة الرياح الشمالية الحارة والجافة في فصل الصيف، وعلى وجه التحديد رياح البوارح، التي تمنع المؤثرات البحرية المعتدلة من الوصول إلى الأحساء" عامل مهم جداً.

وأضاف: "تعد الأحساء إقليماً منخفضاً، إذ لا يرتفع سطح أرضها عن البحر سوى 140م في المتوسط"، كما أن "دخولها في الحيز السلبي لأثر المرتفع الجوي العلوي الذي يجثم أحياناً على معظم حوض الخليج العربي، ومنها شرق السعودية يتسبّب في موجات حر شديدة خلال بعض أيام فصل الصيف".