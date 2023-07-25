"آل زومة" للمرتبة السابعة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل علي محمد آل زومه بصدور قرار الإدارة العامة للموارد البشرية، بترقيته إلى المرتبة السابعة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، والتي عدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

"الخليج 365" تتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العملية والعامة.

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