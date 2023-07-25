خلال أسبوع.. أعضاء مواطن وطفلة متوفّيين دماغيًّا تنقذ حياة 4 أطفال ومواطنة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 1:31 مساءً

تمكّن فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء من الحصول على موافقة ذوي متوفيين دماغيًّا في كل من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة، ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض، تم تشخيص حالتهما وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية، وذلك بالتبرع بأعضائهما لصالح مرضى القصور العضوي النهائي. وتم إنقاذ حياة "4" أطفال ومواطنة وإنهاء معاناتهم مع المرض؛ وذلك بإجراء عملية زراعة قلب أنقذت حياة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر كانت تعاني مع مرض الفشل القلبي النهائي، وتمّ إجراء عمليتَيْ زراعة كبد؛ إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 أعوام، والأخرى لمواطن يبلغ من العمر 63 عامًا، كان لها الدور في إنقاذ حياتهم، بعد مشيئة الله، وإنهاء معاناتهم مع مرض القصور الكبدي النهائي، بالإضافة إلى إنهاء معاناة طفلتين أخريَين تبلغان من العمر 6 أعوام و12 عامًا، مع مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي، بإجراء عمليتي زراعة كلى لهما. وقال مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي: عملية استئصال وزراعة الأعضاء تمت بسرعة قياسية وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية. وذكر أن النجاح المحقّق جاء نتيجة التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية مع فريق المركز للاستفادة من هذه الحالة وإنقاذ حياة المرضى. وعبّر القوفي عن عظيم امتنانه لعوائل المتوفيين الذين آثروا التبرع بأعضائهما لهؤلاء المرضى، داعيًا الله سبحانه أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزي ذويهما خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

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