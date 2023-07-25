انت الان تتابع "تخصصي تبوك" يجري أول زراعة صمام أورطي بتقنية "TAVI" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 1:32 مساءً

تمكّن فريق القسطرة القلبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، من إجراء أول عملية زراعة صمام أورطي على مستوى منطقة تبوك، لمريضين في العقد السادس من العمر؛ عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "TAVI" دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي. وقال الفريق الطبي: المريضان كانا يعانيان من تضيق في الصمام الأورطي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تقرّر إجراء عملية قسطرة للمريضين؛ حيث تمّت زراعة صمام من نوع "Edwards" يتوسع عن طريق البالون، وقد تكلّلت بالنجاح وحالة المريضين الصحية جيدة. ويعدّ نجاح هذه العملية امتدادًا لسلسلة الإنجازات الطبية التي يحقّقها مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك؛ حيث أجرى مركز القسطرة القلبية خلال النصف الأول من هذا العام 2044 عملية قسطرة.

كانت هذه تفاصيل خبر "تخصصي تبوك" يجري أول زراعة صمام أورطي بتقنية "TAVI" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.