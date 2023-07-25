أمانة العاصمة المقدسة تفعّل قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 1:43 مساءً

وجّهت أمانة العاصمة المقدسة بضرورة تقيد الشركات المتعاقدة مع الأمانة بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، حسب ما تنص عليه اللوائح والأنظمة. يأتي هذا القرار بناءً على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي إطار الحرص والحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع البلدي والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يُسبب لهم المخاطر الصحية بسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس المرتفعة مع مراعاة تكامل وجاهزية منظومة الخدمات المقدمة في العاصمة المقدسة. وأكدت الأمانة على الإدارات المشرفة على الشركات بتطبيق العقوبات في حق الشركات التي تخالف هذا القرار، حيث تسعى الأمانة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، وذلك للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية عاملي الشركات من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية، داعيةً أصحاب الشركات إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار.

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