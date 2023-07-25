"سرك" و"نادك" توقّعان اتفاقية لإعادة تدوير ما يزيد عن 150 ألف طن مخلفات أبقار سنويًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 1:59 مساءً

وقّعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" اتفاقية لإعادة تدوير ما يزيد عن 150 ألف طن من مخلفات الأبقار سنوياً، وذلك بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من الجهتين بمقر "سرك" في مدينة الرياض. ومثّل "سرك" في التوقيع الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس زياد الشيحه، ومثّل "نادك" الرئيس التنفيذي الدكتور سليمان التويجري. وتهدف الاتفاقية إلى إنتاج الأسمدة العضوية عالية الكفاءة من مخلفات الأبقار عبر إعادة تدوير 150 ألف طن من تلك المخلفات سنوياً، بتطبيق أحدث تقنيات التسميد للتقليل من الانبعاثات الضارة دعماً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. ومن المتوقع أن يسهم المشروع كونه أول مشروع نوعي لإعادة تدوير مخلفات الأبقار في الشرق الأوسط لسد احتياج المملكة من الأسمدة العضوية عالية الكفاءة نظرًا لتسارع نمو المشاريع الزراعية ومشاريع التشجير. وسيكون إنشاء المشروع في "نادك" في حرض بقدرات إعادة تدوير أكثر من 150 ألف طن من المخلفات سنوياً وإنتاج 175 ألف متر مكعب من الأسمدة سنوياً. وقال المهندس الشيحة: "تُعد مشاريع التسميد أحد مستهدفات "سرك" بشكل خاص والمملكة بشكل عام في تقليل الانبعاثات الضارة لتحقيق الحياد الصفري والاستبعاد عن المرادم. وأكد أن "سرك" ستعمل على قيادة الاقتصاد الدائري من خلال تفعيل الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز المحتوى المحلي، واستخدام أفضل الممارسات في إعادة تدوير المخلفات الحيوانية والزراعية وكذلك جميع الأنشطة الخاصة بمعالجة جميع أنواع النفايات المناطة بها. من جانبه، أوضح الدكتور التويجري, أن التعاون مع مجموعة "سرك" لإعادة تدوير المخلفات الحيوية يتماشى مع أهداف الإستراتيجيات المعلنة "فجر جديد" تحقيقًا للاستدامة والتوسّع في إقامة مشروعات صديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الضارة بما يتوافق مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030 ودعمًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. وأضاف: تأتي الاتفاقية بالتوافق مع مستهدفات "نادك" الإستراتيجية في قيادة المشاريع الريادية بشتى المجالات؛ لاسيما بأن المشروع يُعد الأول من نوعه لإعادة تدوير مخلفات الأبقار في الشرق الأوسط، الذي نطمح من خلاله الإسهام في سد احتياج المملكة من الأسمدة، حيث إن الشركة تنتج ما يقارب 150 ألف طن من المخلفات الحيوية سنويًا عبر قطيع الأبقار والذي يبلغ 90 ألف رأس.

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