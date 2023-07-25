المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي استهدف أكاديمية عسكرية في مقديشو

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للحادث الإرهابي الذي استهدف أكاديمية جالي سياد العسكرية في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، مما تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وعبرت الوزارة عن خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال الشقيق في هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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