شرطة البدع بتبوك تقبض على شخص لإطلاقه النار بالهواء

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة محافظة البدع بمنطقة تبوك على مواطن ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته في مكان عام، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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