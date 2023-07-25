رابطة العالم الإسلامي تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربَت رابطة العالم الإسلامي عن خالص التعازي وصادق المواساة، للحكومة الجزائرية وشعبها، في الضحايا والمصابين جرّاء حرائق الغابات التي شهدتها البلاد.

وقال الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: تابعنا أنباء الحرائق المؤلمة التي تعرَّض لها الأشقَّاء في الجزائر، وآلمَنَا بالغَ الألم ما نجَم عنها من خسائرَ جسيمة، ولاسيما في الأرواح، ونعرب باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التامّ مع الجزائر العزيزة حكومةً وشعبًا إزاء هذا المصاب الجلل، سائلًا المولى القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويُسْكنهم فسيح جناته، ويمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر من كل سوءٍ ومكروهٍ.

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