محافظ الأحساء يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 3:01 مساءً

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم الثلاثاء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة، اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية وذلك بمقر المحافظة. ونوه سموّه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بسلامة وراحة المواطن والمقيم ولتطوير منظومة السلامة المرورية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً سموّه إلى الدور الهام للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في المحافظة ونشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي لقائدي المركبات. واطلع سموّه على استراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة وتقارير ومؤشرات الأداء وإحصائيات السلامة المرورية وأعمال اللجنة، وكذلك تقرير الحوادث الجسيمة في المحافظة، مؤكداً سموّه أهمية رصد الاختناقات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل عاجل، وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، منوهاً بحرص سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة وسمو نائبه، على الارتقاء بمستوى السلامة المرورية؛ سعيًا لحفظ الأرواح والممتلكات. وأشاد سموّه بجهود لجنة السلامة المرورية، مؤكداً أهمية إقامة البرامج التوعوية للمجتمع للالتزام بالأنظمة المرورية والابتعاد عن المخالفات المرورية وضرورة تحسين القدرات وزمن الاستجابة الإسعافية، مشيداً سموّه بوعي وحرص أبناء المجتمع بالالتزام بالأنظمة المرورية للحد من الحوادث.

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