انت الان تتابع شراكة محلية بين شركة الجميح وشل وشركة لحاء للنقل والاستثمار الزراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 4:21 مساءً

تعزيزًا لجهود الدولة في تطوير قطاعَي النقل والزراعة، شهد القطاع الخاص السعودي إبرامَ اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالمملكة في الناتج المحلي، ودعم استراتيجيات النقل والخدمات اللوجستية. ومن هذا المنطلق وقّعت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم، اتفاقية شراكة مع شركة لحاء للنقل والاستثمار الزراعي، من خلال تزويدها بزيوت محركات لمعداتها الزراعية، بالإضافة إلى خدمات النقل الخاصة بها، التي ستعتمد على مجموعة زيوت شل. وتعدّ شركة "لحاء للنقل والاستثمار الزراعي" إحدى كبرى الشركات السعودية في قطاع الزراعة والنقل؛ حيث بدأت رحلة التميز منذ عام 1995، وتطوّرت بشكل واسع عبر مجموعة شركات تابعة لها تخدم عملاءها بتقديم حلول داخل المملكة وخارجها. وفي هذا الإطار أبدى محمد حمود الصالح، نائب رئيس مجلس إدارة لحاء للنقل والاستثمار الزراعي؛ سرورَه بمساهمة الاتفاقية الجديدة في رفع الكفاءة الإنتاجية في قطاعَي الزراعة والنقل. وأشار إلى أن التعاون مع شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم، يأتي في إطار مسؤوليتنا في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى للخدمات لعملائنا الكرام، كما يسهم ذلك في زيادة قدرتنا على النمو والتطور. من جهته صرّح ساهر هاشم الرئيس التنفيذي لشركة الجميْح وشِل: "تمثّل الاتفاقية إضافة مهمة إلى الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة قطاعَي النقل والزراعة من خلال استخدام زيوت شل المتطورة بتقنيتها، والتي توفّر أفضل حماية وأداء للمعدات الزراعية والصناعية وأساطيل النقل، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف الصيانة وزيادة الإنتاجية، لتتابع شركة لحاء مسيرتها الناجحة في التميز بخدمة عملائها".

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